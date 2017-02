Aquí, el text íntegre del que vaig dir ahir al St Jordi. "No és NOMÉS un problema de competències". Important el NOMÉS, que alguns obliden. https://t.co/DcaJXhSVjI — Jordi Évole (@jordievole) 12 de febrer de 2017

Admirat @jordievole, a Cat. , per l"esforç de la Generalitat, Ajuntamens,Entitats i sobretot de la gent, ja fa setmanas que podem acollir. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

2/estem preparats per acollir + de 1200 persones, amb 745 pisos i 450 equipaments residencials i l'estat ho impedeix. @jordievole. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

3/Ahir,@jordievole,feres una frase enginyosa, tan aplaudida com fallida pq la Generalitat,45 municips i els + d 1200 mentors no la mereixien — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

4/des de l'estima @jordievole,t'ofereixo una frase més ajustada. SI NO VOLS INCOMPETÈNCIA, GUANYA'T LA INDEPENDÈNCIA . Salut, sort i feina. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

Habla @jordievole. Según él q aquí haya un gobierno pidiendo acoger y otro q se lo impide no es un problema d competencias. #volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de febrer de 2017

Jordi Évole ha contestat aquest diumenge al matí a les crítiques rebudes arran del seu discurs al concert pels refugiats. En una piulada on enllaça en text íntegre de la intervenció al Palau Sant Jordi, el periodista remarca que va dir que l'acollida "no és un problema només de competències, sinó un problema d'incompetències". "Important el només que alguns obliden", assenyala el comunicador.Évole ha fet el tuit poc després que Lluis Llach hagi carregat contra ell en un seguit de piulades al seu compte personal. "Admirat Jordi Évole, a Catalunya per l'esforç de la Generalitat, ajuntament, entitats i sobretot de la gent, ja fa setmanes que podem acollir. Estem preparats per acollir més de 1.200 persones, amb 745 pisos i 450 equipaments residencials i l'Estat ho impedeix. Ahir ,feres una frase enginyosa, tant aplaudida com fallida perquè la Generalitat,45 municipis i els més de 1.200 mentors no la mereixien. Des de l'estima, t'ofereixo una frase més ajustada. Si no vols incompetència, guanya't la independència. Salut, sort i feina", ha escrit el diputat de Junts pel Sí.Llach no ha estat l'únic en criticar Évole. El portaveu d'ERC al Congrés Gabriel, Gabriel Rufián, va ser un dels primers en respondre al comunicador a través de Twitter. "Tant de bo alguns fossin tan valents amb una llotja de Ferraz o de Vistalegre com ho són en una llotja del Sant Jordi", va reflexionar el republicà.

