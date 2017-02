Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Lleida de 24 anys acusat d'adoptar fins a 41 identitats diferents per fer més de cent compres fraudulentes per internet. També hauria utilitzat fins a 16 números de telèfons diferents relacionats amb les transaccions.Segons explica la policia catalana, l'home comprava principalment sabates i bosses de mà de marques conegudes per després revendre-les i treure'n un benefici econòmic. Per pagar les compres utilitzava numeracions de targetes bancàries robades o que també hauria obtingut de forma fraudulenta, i utilitzava diferents identitats i telèfons mòbils per dificultar el seguiment de les entregues. L'home ja va ser detingut a finals d'octubre per la mateixa tipologia delictiva.Al jove, de nacionalitat camerunesa i veí de Lleida, se'l va arrestar dimecres passat, 8 de febrer, com a presumpte autor d'estafes bancàries, estafes informàtiques, furt i usurpació d'estat civil. Divendres va declarar al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.Segons expliquen els Mossos, a principis d'any van tenir coneixement d'un seguit de compres fraudulentes de béns per Internet, la majoria sabates i bosses de mà de marques conegudes. Amb les dades aportades pels perjudicats, els investigadors van constatar que l'autor seria un veí de Lleida que ja va ser detingut pels mateixos fets el passat mes d'octubre. Un cop confirmades diverses entregues de paqueteria a la persona investigada, a nom de diferents destinataris i direccions d'entrega, dimecres passat els Mossos el van detenir al carrer Jaume I el Conqueridor de Lleida.Al registre del seu domicili, al carrer Teuleries, a banda de recuperar sabates, bosses de mà i un ordinador portàtil, també es va trobar documentació de diferents persones i nombroses targetes SIM, així com fundes de targetes de prepagament. A més, van recollir catorze rebuts d'enviament de diners a l'estranger.Un cop els investigadors van analitzar tots els documents recollits, van constatar que hauria formalitzat 103 compres fraudulentes, utilitzant 41 identitats i 16 números de telèfons diferents relacionats amb les transaccions.Entre totes aquestes identitats, n'hi hauria de l'entorn familiar, d'amistats del detingut i quatre de persones que no tenien res a veure amb ell i, per tant, amb denúncia per furt d'un document oficial. Es dóna la circumstància que a una d'aquestes identitats furtades li constaria una ordre de detenció i una altra d'esbrinament de domicili, emeses per aquesta tipologia delictiva, i això hauria pogut causar un greu perjudici per la persona real, aliena a aquests fets, segons els Mossos.La policia catalana explica que l'operativa d'aquesta activitat delictiva és la compra de productes de marques reconegudes per internet utilitzant targetes fraudulentes. Posteriorment, es revenen aquests productes per treure el benefici econòmic. El punt més feble d'aquest procediment és el moment d'entrega dels paquets, ja que el repartidor ha d'identificar qui recull l'entrega. Per dificultar el seguiment, els estafadors utilitzen identitats i direccions d'entrega diferents i molts cops esperen al repartidor al carrer o es personen a recollir-lo.

