Llarga vida a l'hiperlideratge de Pablo Iglesias. Aquesta ha estat la decisió de la militància de Podem, que ha escollit no només que segueixi sent secretari general del partit sinó també que el seu equip tingui les regnes de la direcció i que el seus documents marquin el full de ruta del partit pels pròxims tres anys. Els resultats, avançats per eldiario.es , revelen que Iglesias ha aconseguit el 60% de la direcció de Podem obtenint 37 representants davant dels 23 d'Errejón i els dos del sector anticapitalista que lidera l'eurodiputat Miguel Urbán.Pel que fa a la tria del secretari general, com estava previst, Iglesias no ha tingut cap problema per imposar-se sense dubtes amb un 89% del suport. Ha obtingut 128.700 vots davant dels 15.700 de l'advocat del cas Bankia i diputat andalús Juan Moreno Yagüe.L'autèntica batalla estava en l'elecció dels membres del consell ciutadà estatal, màxim òrgan de direcció de la formació lila. Aquí és on Errejón volia discutir-li el control del partit a Iglesias, però finalment l'actual líder s'ha fet amb la majoria del consell. Suma el 60,3% dels llocs de la direcció, Errejón 36,5% i els anticapitalistes 3,1%.Podem, que té un consell ciutadà de 62 persones més els membres nats, té un sistema de tria de llistes obertes. En la votació de la tria dels equips, també Iglesias ha estat el dirigent que ha rebut més suport de la militància acumulant fins a 8 milions de punts -segons un sistema de tria anomenat Desborda que dóna més punts a aquell candidat que el votant situa com el seu preferit-. El segon més votat ha estat l'actual secretari d'Organització, Pablo Echenique, amb més de sis milions de punts, i el tercer Errejón, amb 5,8 milions. La diputada Irene Montero, afí a Iglesias, ha quedat en quart lloc amb 5,3 milions de punts.

