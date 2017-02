un

comentari a

Facebook

en el qual

manifestava no

sentir

pena per la

mort

d'un

osso

, perquè li'n feia més "

la mort

d'obrers

en accidents

laborals dels

quals

ningú

es

recorda ni

els tracten

com a herois". Tot i la condemna, el jove assegura que no pensa complir-la ja que "no pensa treballar gratis per l'ajuntament, i menys per opinar".



​El jove és el mateix que va denunciar una agressió d'un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida. En un comunicat, assegura que "m entre a mi em condemnen per una opinió, el policia que em va agredir segueix al cos -probablement no pagarà per això- amb la complicitat de l'ajuntament. Però no contents amb això , ara s'aprofiten del seu poder econòmic i polític per manipular l'opinió ciutadana filtrant falsa informació que deixa a la víctima d'una agressió com a culpable a la premsa local".

