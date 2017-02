A Catalunya es van declarar 4.497 incendis en domicilis durant el 2016. Això suposa un 12% més que fa dos anys, quan no es va arribar als 4.000. La majoria d'aquests focs són a l'hivern com a conseqüència d'un major ús d'estufes i altres aparells de calefacció. Des del cos de Bombers però, alerten que un altre dels motius habituals són les "imprudències evitables" a la cuina.El cap de la regió d'Emergències de Girona, Enric Cano, recorda que els incendis a la cuina "es declaren durant tot l'any" i demana "molta atenció" quan s'encén un fogó o un electrodomèstic. "Hem de ser conscients que si tenim oli en una paella i no el vigilem es pot encendre i prendre la campana", alerta.Enric Cano ha posat en relleu que una de les causes que provoca més focs en habitatge a les comarques de Girona és el mal manteniment de les xemeneies. Cano avisa que "cal netejar amb regularitat" les llars de foc, perquè s'hi acumula sutge i brutícia. "Si a més hi sumem el vent, pot provocar que la casa s'ompli de fum amb molta rapidesa", ha ressenyatEn total, a les comarques gironines el 2016 va haver-hi 768 focs en domicilis, una vintena menys que fa un any. La comarca on més n'hi van haver va ser la Selva (188), seguida del Gironès (180), l'Alt Empordà (151) i el Baix Empordà (141). Molt lluny se situa la Garrotxa, on els Bombers van apagar-hi 51 focs i el Pla de l'Estany i Ripollès, on només van encendre's 28 incendis en domicilis.A la resta de comarques, la més afectada va ser el Vallès Occidental, on van registrar-se 570 incendis, seguida del Baix Llobregat amb 497 i el Barcelonès (416). Per contra, el Priorat amb vuit, la Terra Alta amb set i l'Alta Ribagorça amb sis, van ser les comarques on menys incendis a la llar es van declarar.Per demarcacions, les comarques de Barcelona són les més afectades. En total s'hi van declarar 2.665 incendis en habitatges. Aquesta xifra representa un augment d'un 13% en dos anys. Pel que fa a comarques de Tarragona, van registrar-se 642 incendis aquest 2016. El Tarragonès amb 195 focs i el Baix Camp amb 142, van ser les més afectades. A la demarcació de Lleida els Bombers van haver d'apagar 421 incendis, la majoria al Segrià (112).L'augment del nombre d'incendis entre els anys 2015 i 2016 també deixa tres morts més. L'any passat van ser setze les víctimes mortals com a conseqüència d'un foc en un domicili, davant les tretze del 2015. Amb tot, Cano considera que els ciutadans cada cop "prenen més consciència" quan hi ha un incendi i "saben millor com actuar".La dinàmica durant el gener de 2017 no és bona, i és que de moment ja hi ha hagut quatre persones que han perdut la vida durant el primer mes de l'any, i s'han produït 626 incendis en domicilis.

