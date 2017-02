Fa temps que he deixat de mirar els programes de Évole.Tant que parla aquest a cas no sap què no tenim competències i que el seu govern (espanyol)ens tallen les ales per poder fer el que nosaltres voldríem? Quantes lleis s'han aprovat a Catalunya ,com la les de llei energètica que el seu TC (govern de PP)ens han tombat, Au vés a vagar la via.