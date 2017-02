El cantant sabadellenc Manel Navarro ha estat elegit per ser el representant de l’Estat espanyol al Festival d’Eurovisió 2017, que se celebrarà el 20 de maig a Kiev (Ucraïna). El jove, de 20 anys, havia estat elegit com un dels candidats pel tema Do it for you lover, en el programa especial, Objetivo Eurovision, que ha emès TVE aquest dissabte a la nit.Manel Navarro ha obtingut un empat tècnic amb la cantant Mirela. Inicialment, el jurat li havia atribuït la puntuació més alta amb un total de 34 punts (12, 10 i 12), mentre que el vot del públic li havia donat 24 punts. En total, sumaven 58, que l’empataven amb Mirela. El jurat professional, però, ha ratificat el seu vot i ha escollit Navarro.Després de Sergio Dalma, Navarro serà el segon representant sabadellenc que actua a Eurovisió. En el programa d'aquest dissabte s'ha presentat rodejat d'amics amb el tema Do it for your lover.Navarro va créixer amb les cançons de Dylan que li posava el seu pare, i pren com a referència als grans, des de The Rolling Stones, passant per Kygo, fins a una de les seves grans passions, Ed Sheeran. Als 14 anys va començar a tocar la guitarra i des de llavors són inseparables. Va començar compartint versions a Internet que van acabar amb una gran acollida a les xarxes socials. Això li portaria a desenvolupar la seva faceta com a compositor.Amb tot just 20 anys ja demostrava uns coneixements del pop i unes habilitats per a la música que fan d'ell un artista més que prometedor. Sempre té cura que hi hagi aquest toc acústic en les seves cançons, i el seu so és profund però a la vegada comercial, fet pel qual el fan un candidat més que solvent a ser el candidat elegit pel públic.Fa tres anys, la seva cover acústica Hold on, we're going home, del canadenc Drake, va ser tot un èxit, el que va acabar amb la gravació del seu primer tema, Brand new day.Atret pels ritmes de l'electrònica, Navarro la deixa entreveure en alguns dels seus temes, però sempre cuidant aquest toc acústic que tant li agrada. Candle és l'exemple perfecte, un autèntic reflex del cantant. Al vídeo apareix al costat de la model i instagramer Jessica Goicoechea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)