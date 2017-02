Un fade a fosc. El Palau Sant Jordi en l’obscuritat quasi total. S'esvaeix el paisatge sonor consistent en un xiuxiueig constant. El públic es mostra expectant. Per fi, la veu en off de la Clara Segura trencava el mutisme general. Ja des d’un primer moment es va interpel·lar el públic: “Us presentem la història del Resol, que podria ser la de qualsevol persona, la de vosaltres mateixos”, clamava l’actriu catalana. A la platea, 15.000 persones vibraven i s'emocionaven amb un concert que barrejava la música i la reivindicació política. El missatge de fons: cal obrir les fronteres d'Europa per acollir els refugiats.

Un mur de caixes de cartró s’ensorrava al ritme de l’Orquestra ESMUC i la coral Càrmina. “Recordo els camps d’oliveres que s’escampaven per tot arreu -explica en Rasol en pantalla-. Jo tenia un basar i m’agradava parlar molt amb la gent, ara ja no m’agrada tant”, lamenta. Meena, una siriana de 18 anys que vol estudiar per ser metge, pren el relleu dels parlaments. “Tots som importants", afirma amb contundència. "Jo també tinc uns somnis que vull compartir”, afegeix. I conclou, parafrasejant Nelson Mandela: “Tot sembla impossible fins que es fa realitat”.Sense menystenir l’obertura, el Palau Sant Jordi va esclatar per primer cop amb el potent duet Manolo García-Lluís Llach. “Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà, i no creiem en les fronteres si darrera hi ha un company amb les seves mans esteses a un pervindre alliberat”, entonaven a l’unisó. Un cant a la llibertat, la igualtat i la justícia.Amb A Galopar, Paco Ibáñez i Marina Rosell van fer present el poeta Rafael Alberti, qui no pogué tornar a Catalunya fins el 1977. “Gràcies a Catalunya per demostrar una vegada més que és un poble civilitzat i solidari”, va exclamar Ibáñez. Les pulsacions es van accelerar amb el reggae de Macaco, que va convidar el públic a ballar al ritme de Con la mano levantá. “Tant de bo que aquest concert faci canviar l’actitud dels polítics”, va deixar caure el cantant abans que els peripatètics de Merlí entréssin a l'escenari a narrar algunes històries personals que posaven cara a l’èxode, posant pausa a les actuaciones musicals. La treva es va acabar amb la First African Gospel Choir i la música d'Ismael Serrano, qui va transportar el Sant Jordi a la Revolució del 68.Enmig de les actuacions, espais de reivindicació. Jordi Évole va protagonitzar un dels missatges més contundents de la gala amb un discurs crític vers les autoritats, a qui va retreure la seva posició privilegiada al concert i la seva incompetència. “Penseu, autoritats, que el que aplaudiu des de la llotja és també la vostra incapacitat política per resoldre aquest problema”, va etzibar. Amaral i Gerard Quintana, Manu Guix i Antonio Orozco van afegir més música a la nit. El colofó, però, el va posar Joan Manuel Serrat. Ell va estar erigir com el portador de l'essència del Mediterrani, un mar unificador dels pobles que banya i de les diferents cultures que han aflorat al seu voltant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)