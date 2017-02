L'historiador de l'art, arqueòleg i editor Frederic-Pau Verrié i Faget ha mort aquest dissabte a Girona, segons ha informat el PSC a través d'un comunicat. Verrié i Faget va ser un dels fundadors del partit socialista català. Va ser nomenat arxiver a l'Institut Municipal d'Història el 1946, any en què va fundar la revista Ariel, una de les primeres publicacions que va lluitar per recuperar el català com a llengua de cultura.El 1953 va ser processat per activitats polítiques i es va convertir en un dels símbols de la lluita antifranquista. Verrié també va ser director del Museu d'Història de Barcelona en dues etapes, del 1970 al 1972 i del 1980 al 1985. El 2001 va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi.Frederic-Pau Verrié i Faget era especialista en pintura gòtica catalana, camp al qual va dedicar diversos articles tant a 'Serra d'Or' com als 'Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona'. Entre els seus llibres hi ha 'Pedralbes y sus pinturas' (1951), 'Barcelona antigua' (1952) i diversos capítols de 'L'art català' (1955-1961).De la seva tasca d'editor destaca la publicació de les 'Elegies de Bierville', de Carles Riba, i 'La pell de brau', de Salvador Espriu. Amb Albert Manent, Joaquim Molas i Joan Triadú va preparar el volum 'Versions de poesia catalana' el 1962.A través d'un comunicat, el PSC ha lamentat la mort de Verrié i ha expressat el seu condol a la seva família.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)