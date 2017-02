La campanya Casa nostra, casa vostra agafa embranzida i demostra poder de convocatòria amb dos caps de setmana ben intensos. El primer, just set dies abans de la manifestació del 18 de febrer, serà una realitat gràcies a Volem acollir, el multitudinari concert pels refugiats que se celebra aquest dissabte al Palau Sant Jordi. Noms tan diversos com Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Farruquito, Paco Ibáñez, Gertrudis, Amaral, Txarango, Jaume Sisa o Fermín Muguruza, són els protagonistes d'una cita que serà molt especial.El resultat final del cartell i la implicació de cadascun dels artistes mostra que el concert és un dels espectacles més excepcionals i singulars que han tingut lloc a Catalunya en els darrers temps. A banda de ser una proposta amb veus de primeríssima qualitat, el concert aplega noms que provenen de lluites diverses, amb inquietuds i orígens certament significatius. Tots ells, però, han unit voluntats amb un nexe comú que passa per la solidaritat i per la reivindicació, sense reserves.

