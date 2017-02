Javier Tebas, en una imatge d'arxiu. Foto: LFP

El president de la Lliga ha generat polèmica en posar en un mateix nivell que algú pugui considerar-se proper a la ideologia nazi amb el fet que sigui homosexual. Es tracta d’unes declaracions que ha fet en una entrevista al programa El Transistor , d’Onda Cero, en què feia referència a la polèmica que ha generat el fitxatge pel Rayo Vallecano del jugador ucraïnès Roman Zozulya, procedent del Betis.Tebas responia al fet que el Rayo hagi fitxat el jugador, que ha donat suport incondicional a l’exèrcit d’Ucraïna. De fet, és es tracta d’una icona per l’associació ultra de l’equip on va jugar abans d’arribar al Betis, el Dnipro, i d’on han sortit una bona colla de neonazis ucraïnesos. A partir d’aquí diversos socis van demanar al Rayo Vallecano que no fes efectiu al fitxatge, fet que finalment no va ser atès.“Avui s’oposen perquè diuen que és nazi, i demà passat perquè és homosexual”, assenyala Tebas en l’entrevista, on expressa que no s’ha de jutjar ningú en l'esport per la manera com pensa. “Si deixem que es facin judicis populars, que es reuneixin al carrer, s’acabarà decidint que aquest no juga perquè és homosexual, o perquè aquest és de dretes o perquè és d’esquerres”, afegeix.Aquesta comparativa ha aixecat moltes crítiques, entre elles les de col·lectius LGTB, com és el del cas de la Penya Valencianista LGTB , que demana a Tebas que sigui exemple de tolerància. “Demanem a totes les aficions i clubs de futbol que mostrin la seva repulsa a les declaracions homòfobes”, apunten en un comunicat que han difós a les xarxes socials.

