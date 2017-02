La Direcció General de la Policia (DGP) ha obert diligències policials i ha posat en coneixement dels Jutjats de Tarragona uns fets ocorreguts la matinada de diumenge 5 de febrer d'enguany en relació amb una agressió que hauria patit una persona detinguda per part d'un mosso a l'Àrea de Custòdia i Detenció de la comissaria de Tarragona.El mateix diumenge al matí, després que els comandaments de la Regió Policial Camp de Tarragona (RPCT) tinguessin coneixement d'aquests fets, la Divisió d'Afers Interns va obrir una investigació i va informar el jutjat de guàrdia.Com a conseqüència d'aquesta investigació hi ha tres mossos expedientats. Un d'ells, el caporal, està suspès de sou i feina pel que fa a l'agressió. Se li ha retirat l'arma i la credencial policial. Els altres dos agents, que es trobaven presents en l'actuació, no estan apartats del cos però se'ls ha obert un expedient en haver estat investigats i denunciats per un presumpte delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.

