Les trucades que van requerir intervenció dels serveis d'emergència van augmentar l'any passat Foto: Generalitat de Catalunya

El telèfon d'emergències 112 va atendre l'any passat 2.556.405 trucades, una xifra lleugerament inferior a la del 2015, quan se'n van registrar 2.602.934. Del total d'alertes, 1.465.585 van ser trucades operatives; és a dir, generades per una emergència que van fer necessària l'activació d'algun tipus de recurs operatiu. En aquest sentit, les trucades operatives s'han disparat un 6,6% respecte a l'any anterior.Els mesos que es van atendre més trucades d'aquest tipus van ser els d'estiu. Concretament, el juliol (150.472 trucades), seguit de l'agost (141.709) i el juny (134.297). Pel que fa als dies, la revetlla de Sant Joan i el 5 d'agost, coincidint amb un incendi forestal a La Pobla de Montornès, va ser quan es van registrar més trucades. Per la revetlla es van rebre 10.256 trucades i per l'incendi 9.395. La xifra de trucades operatives va augmentar a totes les comarques excepte l'Alta Ribagorça, Moianès, Solsonès i Garrigues. L'11 de febrer se celebra el Dia Europeu del Telèfon d'Emergències 112, telèfon únic per avisar de qualsevol emergència en els 28 països de la UE.En relació a la tipologia de les trucades operatives rebudes al 112, el 34% dels avisos van ser per motius de seguretat –derivades a Mossos d'Esquadra i Policies Locals- (498.381 el 2016 davant les 474.575 el 2015); i per assistència sanitària –derivades al SEM- un 30,67% (449.464 l'any passat i 411.661 el 2015). Les trucades per trànsit van suposar el 15% del total (224.000 el 2016 per 203.008 el 2015), mentre que els avisos derivats als Bombers per incendis van representar el 5,66% del conjunt d'alertes.

