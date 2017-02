El seguiment s'ha fet durant cinc hores Foto: Josep Martínez Castro

La lluna plena de febrer, una de les més radiants de l'any, va quedar enterbolida divendres a la mitjanit per la primera eclipsi lunar del 2017. El moviment de rotació de la Terra la va situar en el punt just entre el satèl·lit i el Sol, de manera que l'ombra del nostre planeta es va projectar sobre la lluna enfosquint-la. El col·laborador de, Josep Martínez Castro, va captar els instants en sis imatges de l'eclipsi espectaculars des de Sant Boi de Lluçanès (Osona).Es tracta d'un eclipsi poc espectacular perquè no tapa per complet el satèl·lit, però no per això deixa de ser un fenomen astrològic rellevant, ja que es va poder apreciar des de gairebé els quatre continents i durant més de quatre hores (una exposició sense precedents). L'eclipsi va començar la mitjanit de divendres i s'ha allargat fins a primera hora de la matinada de dissabte. Martínez va fer tot seguiment.

