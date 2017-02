La diputada de la CUP Anna Gabriel en una imatge d'arxiu Foto: Sofia Cabanes

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha assegurat aquest dissabte que la formació treballa preparant la logística del referèndum comptant que no serà autoritzat. "Partim de l'escenari que el referèndum no serà avalat per l'Estat, sinó prohibit i perseguit", ha assegurat Gabriel després de l'assemblea que la formació anticapitalista ha celebrat a Reus, per concretar l'estratègia política dels propers mesos. El Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària (GAP) han decidit que en aquest context de prohibició el referèndum s'ha de fer "amb credibilitat, rigor i determinació".En aquest sentit la diputada Gabriel ha explicat que si hi ha "una majoria de població, una majoria parlamentària i un engranatge institucional" que el volen "no veiem cap raó perquè no s'hagi de fer". L'assemblea estava oberta a tota la militància i simpatitzants i tenia per objectiu debatre estratègies sobre com fer efectiu el referèndum d'autodeterminació i la posterior implementació de la República Catalana. La trobada, amb més d'un centenar de persones de totes les territorials i representants de totes les organitzacions de la Crida Constituent ha servit per "polir també els eixos de la campanya pel sí del referèndum que la CUP fa mesos que treballa amb la militància".Han destacat que s'hagi dissenyat la campanya "de forma assembleària, incloent al màxim les realitats de tots els territoris i preparar un format que es pugui defensar i estendre des del municipalisme". Acabada l'assemblea, Gabriel ha resumit les conclusions del debat dient que "necessitem un referèndum d'autodeterminació celebrat amb credibilitat, rigor i determinació: credibilitat, internacional i nacional; rigor perquè ha de ser vinculant -que obeeixi la voluntat del poble-, i determinació, perquè cal coratge per part del govern".

