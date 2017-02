Tal com va la política, el que es diu "Realpolitik", el més probable és que mentres no ens independitzem pocs paisos ens ajudaran, i en canvi, quan ens haguem independitzat, tothom correrà a fer tractes amb Catalunya, tots els paisos saben (encara que oficialment no ho poden dir) quina de les dues parts, un cop feta la separació, pujarà i quina s'arruinarà.



No obstant, benvingut sigui aquest gest del Canadà. El més probable és que gestos així vingin de paisos com el Canadà, que pocs tractes tenen amb Espanya per qüestions geogràfiques. En canvi, els paisos europeus que tinguin un tracte més estret amb Espanya seran reticents a recolzar-nos, a enemistar-se amb Espanya, abans que la independència sigui una realitat.



Amb excepcions, aquesta regla de "quant més lluny geogràficament / quan menys tracte amb Espanya, més ens recolzaran" es pot considerar vàlida.