Mariano Rajoy viu hores de glòria. Únic candidat a la seva successió, serà entronitzat aquest vespre al capdavant del Partit Popular per quatre anys més. Abans, s’ha adreçat al ple del XVIII congrés d’un PP que encara es frega els ulls davant la situació en què es troba i, sobretot, davant la dels seus adversaris. Rajoy ha fet una al·lusió directa al procés català, al titllar d'"irresponsables" els dirigents sobiranistes i dir que "no tindran èxit perquè no ho permetrem". També ha anunciat que, si és elegit, demà s'hi referirà més extensament. El discurs de demà promet.Ha apel·lat a “l’èpica de la prudència” i “l’aventura de la serenitat” que, segons ell, ha caracteritzat la seva política. Això i un cant a la “nació espanyola” ha centrat les paraules del líder conservador. Ha afirmat que “el PP es pren Espanya seriosament”.“Som un partit que defensa la unitat de la nació espanyola” perquè “som un partit espanyol”. Fent una al·lusió indirecta al procés sobiranista, ha dit que treballarà perquè es compleixi la llei i la democràcia, tot advertint contra “qui contraposa la llei a la democràcia”.Rajoy ha assegurat retòricament que “no diré que hi ha partits que caben en una plaça de toros”, en clara referència a Podem, mentre que el PP “és tan extens com la superfície total d’Espanya”. Avui els congressistes s’han lliurat a Rajoy i aquest ha cobert de lloances als seus. “Som reformistes”, ha dit, “som adults”, afirmant que el PP no actua en funció del què diran. “Alguns presumeixen d’haver arribat ara, nosaltres no, ja fa molt de temps que hi som”.Al llarg del seu discurs, Rajoy ha estat interromput en diverses ocasions, amb crits de “¡Presidente, presidente!”. El candidat ha dit que durant l’any passat “han intentat arraconar-nos, sense aconseguir-ho”. Per dir que “alguna cosa bona té aquest partit”, al qual ha donat tot el que ha pogut i “estic en condicions de donar més”. Tot un anunci de la seva voluntat de continuar, potser més enllà del que ara alguns pensen.

