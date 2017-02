Neymar Goooool. Gol del Barca. 39 min. 2 a 0 sobre Alavés pic.twitter.com/HaNX2Y7f8X — Kenny Castillo (@mundoafroh) 11 de febrer de 2017

El Barça i l’Alabès han protagonitzat el que podria ser una avantsala de la final de la Copa del Rei, que es jugarà el 27 de maig en un camp encara per definir. En aquest primer assalt a la Lliga des de que es coneixen els finalistes, el conjunt blaugrana s’ha sabut imposar amb un clar 0-6, i amb gols rubricats per Messi, Naymar, Rakitic i Suárez, que n’ha firmat dos. Amb tot, el Bar64 rakiticr toc. a Aleix Vidal, que ha centrat perqu esquerra per centraSN: Messi, Suymaixen els finalistes de la competicidia bça se situa provisionalment com a líder, a l’espera que el Madrid, que a més té dos partits pendents, jugui aquesta jornada contra l’Osasuna.El partit ha arrencat encallat, i no ha estat fins al minut 36 que Suárez ha marcat després d’una genial jugada que ha arrencat amb una passada de Leo Messi. Neymar ha sabut reconduir la pilota des de la banda esquerra per canviar de banda a Aleix Vidal, que ha centrat perquè Suárez marqués al primer toc.Neymar ha aprofitat per marcar al 39 després d’una important acció de perill continuat dels blaugrana, que han entrat per tots els cantons de l’àrea. Si bé el porter del conjunt de Vitòria, Pacheco, ha aconseguit aturar Suárez, el brasiler ha sabut fer bona una pilota perduda al mig de l’àrea per xutar a plaer.Ja a la segona part, Messi s’ha sumat a la festa marcant al minut 58, castigant la falta de contundència de la defensa local. L’argentí ha avançat amb la pilota fent-se amb el seu control a dins de l’àrea, on ha rematat per sota les cames de Pacheco. Aquest és el primer gol de Messi a Mendizoroza, mentre que ja ha marcat en un total de 35 estadis diferents.Al 62 Messi ha tornat a ser protagonista del quart gol pe al conjunt blaugrana que l’Alabès s’ha marcat en pròpia porteria, i dos minuts després, al 64, Rakitic ha sumat el cinquè gol pel Barça després de controlar una pilota dirigida per Messi, que ha passat a Suárez. L’uruguaià ha servit a cop de taló la pilota al croata, que ha disparat a la porteria de Pachecho.Suárez ha repetit com a golejador en aquesta tarda de dissabte, amb un nou gol al 66 que ha aprofitat després que el porter del conjunt basc ha rebutjat un xut de Neymar. Amb aquest gol, l’uruguaià es consolida com a màxim golejador a la Lliga, amb 20 gols a la Lliga, 10 dels quals en els darrers 10 partits.La nota negativa és la baixa d’Aleix Vidal, que al minut 84 ha quedat estès sobre la gespa, quan s’ha lesionat greument el turmell dret després de patir una dura entrada de Theo Hernández.Amb el 0-6 al marcador, el barça se situa com a líder de la Lliga, a l’espera del xoc del Madrid davant de l’Osasuna. Els blancs, a més, encara han de recuperar dos partits ajornats.

