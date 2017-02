La Fiscalia ja va demanar l'ingrés a presó de Rodríguez acusat de dos delictes d’assassinat. El ministeri públic ja va entendre, per tant, que el caçador hauria actuat amb traïdoria i sense que les víctimes poguessin defensar-se.El jutjat d'instrucció 4 de Lleida que s'encarrega de la investigació interrogarà aquest dilluns com a testimonis els quatre caçadors que acompanyaven Ismael Rodríguez el dia dels fets. Simarro considera que la declaració serà important per aclarir alguns "enigmes" importants, sobretot per què es va trigar tant a trucar als serveis d'emergències, entre 30 i 45 minuts, si es té en compte que la trucada al 112 es va fer a les 11:39 quan els trets s'haurien disparat abans de les 11.Més endavant ha de declarar el propietari de l'arma amb què es va cometre el crim, que podria ser acusat d'imprudència temerària o fins i tot cooperador necessari perquè va deixar l'escopeta a Ismael Rodríguez sabent que tenia caducada la llicència per fer-la servir.Simarro parla d'una possible "imprudència" per part de la Generalitat, que quedaria palesa en el fet que pocs dies després del doble crim el Govern decideix dotar el cos d'Agents Rurals amb armilles antibales i altres elements de seguretat. "Per què no s'havia decidit abans si ja se sabia que eren necessaris?", es pregunta. Per això l'advocat veu més que probable fer una reclamació patrimonial a la Generalitat i fins i tot no descarta que se li pugui atribuir un delicte contra la seguretat dels treballadors."Envien al carrer unes persones que ja havien rebut agressions i amenaces sense cap tipus de protecció i després de passar aquests fets se'ls protegeix? Això grinyola molt", afirma. Pel que fa al Ministeri de l'Interior, el lletrat estudia demanar alguna responsabilitat per haver concedit la llicència d'armes a Rodríguez, tot i que en el moment del crim no la tenia en vigor.