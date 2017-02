El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, no ha amagat la seva alegria sobre com està funcionant, almenys per ara, el congrés que el partit està celebrant a Vistalegre . De fet, s'ha mostrat tan orgullós de "la manera de fer" i dels mecanismes de participació de les bases que té la formació liderada per Pablo Iglesias, que ha afirmat que la seva aspiració és que el nou partit dels comuns incorpori el funcionament de la formació lila.

Ja fa temps que Podem Catalunya busca tenir un paper protagonista a l'hora de configurar un nou subjecte polític que, tal i com ho han plantejat els comuns, impliquen una certa dissolució de l'entitat pròpia de cada partit cridat a confluir. Des de les bases de Podem, però, hi ha reticències a fer concessions d'aquest tipus. És per això que Fachin ha reivindicat les maneres de fer de Podem, que al seu judici no són les mateixes que la dels altres actors -ICV, EUiA i Barcelona en Comú-. "La gent de Podem tindrà sempre l'última paraula en la construcció del nou subjecte", ha dit Fachin.El secretari general de Podem Catalunya, pròxim a Revolta Global -del sector anticapitalista- i darrerament alineat amb les tesis de Pablo Iglesias, ha augurat que aquest últim tindrà "prou força" per tirar endavant el seu projecte. O sol o amb un "pacte" amb els anticapitalistes que lideren l'eurodiputat Miguel Urbán i la diputada andalusa Teresa Rodríguez. Una manera indirecta de dir que la proposta d'Íñigo Errejón quedarà en minoria. En canvi, la diputada Jèssica Albiach, que va a les llistes d'Errejón, ha assegurat que Iglesias és "el millor secretari general" i que Errejón és "el millor secretari polític" i ha recordat que la seva candidatura ha reivindicat sempre la "unitat" que clamen les bases del partit.Sigui com sigui, Fachin s'ha manifestat "tranquil" perquè els tres principals projectes que batallen tenen clar "la importància" que Catalunya tingui "capacitat de decisió". De fet, una de les principals reivindicacions que fa a Vistalegre 2 és que els socis catalans tinguin "autonomia" per prendre les seves pròpies decisions. Especialment pel gran repte que té per construir el nou partit que abandera Ada Colau.Fachin ha erigit Podem com "l'únic partit capaç de fer oposició al PP" i ha advertit els populars que després de Vistalegre 2 "tindran un problema" perquè la formació lila no donarà treva. També Albiach ha reivindicat Podem davant d'aquells, com el PP, que celebren "congressos de cartró pedra".

