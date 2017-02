L'Ajuntament de Barcelona ha decidit retirar la polèmica exposició situada al Fossar de les Moreres . Des d'aquest matí, aquest espai emblemàtic de la Guerra de Successió acollia una mostra creada per estudiants de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Una quinzena de carros de supermercat plens de maons envoltaven el peveter amb la flama que crema en record dels barcelonins morts en aquell conflicte.L'ubicació escollida per a instal·lar la mostra ha generat una enorme indignació a les xarxes socials i ha obligat el consistori a fer-se enrere. L'exposició s'havia programat en el marc del Festival Llum BCN , un certamen que se celebra des de fa alguns anys coincidint amb la Festa Major d'Hivern. Amb el títol Foc de llar , l'obra del Fossar de les Moreres volia representar el caliu d'una llar de foc en un espai urbà obert.Davant l'allau de crítiques que ha despertat la instal·lació -la polèmica ha recordat a la que va generar l'exposició antifranquista del Born -, una brigada municipal ha retirat els carrets abans de les cinc de la tarda. D'aquesta manera, també ha quedat desconvocada la concentració que el col·lectiu Moltes Mercès havia organitzat per a un quart de sis de la tarda per reclamar que l'Ajuntament que desmuntés l'exposició.

