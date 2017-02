Els més de 3.000 compromissaris que estan participant en el XVIII congrés del PP que se celebra a la Caixa Màgica de Madrid han reelegit avui Mariano Rajoy per a quatre anys més al capdavant de la formació conservadora. La candidatura ha obtingut el 95% dels vots.Abans, s’ha desvetllat la incògnita que no ho era. María Dolores de Cospedal continuarà com a secretària general del Partit Popular . Mariano Rajoy, a qui no li agraden les coses imprevisibles, ha optat per evitar la sorpresa i apostar per mantenir Cospedal com a número dos de la formació i, d’aquesta manera, preservar els equilibris interns en el partit. "El que funciona, no ho toquis", s'ha justificat davant el plenari en el discurs de presentació de la candidatura que encapçalarà com a president del partit.María Dolores de Cospedal ha aconseguit els seus propòsits: conservar el control de Génova i alhora romandre en el govern com a ministra de Defensa. Una decisió aquesta d’acumulació de càrrecs que ahir, en una votació ajustada i polèmica –que ha suposat la dimissió de dos membres de l’executiva del PP de Castella-la Manxa per considerar fraudulenta la votació-, va estar a punt de costar-li un disgust.També com estava previst, Rajoy ascendeix Fernando Martínez-Maillo, fins ara vicesecretari general d’Organització, al rang de coordinador general del partit, veritable número tres. Martínez-Maillo, amb bones relacions amb Cospedal, es col·loca ara en una bona posició interna, que d’alguna manera retallarà pot acabar retallant el poder de la secretària general.

