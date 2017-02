Un aficionat ha resultat ferit greu aquest migdia en una baralla entre seguidors del Barça i l'Alabès a l'entorn de l'estadi del conjunt basc, a Vitòria. Els disturbis han començat en una zona de bars per causes que encara es desconeixen quan faltaven pocs minuts per les tres de la tarda. L'home ferit, del qual no n'ha trascendit la identitat, ha estat traslladat a l'hospital de Sant Jaume de la capital basca amb ferides al cap com a conseqüència dels cops.Un grup de seguidors del Barça i un altre d'aficionats del conjunt local s'han esbatussat una hora abans que comencés el partit que enfronta els dos equips utilitzant els objectes que trobaven per la zona, incloses taules i cadires dels locals de restauració situats al voltant de l'estadi vitorià. El Departament basc de Seguretat apunta que només hi ha una persona ferida i que encara no s'han produït detencions.Segons El Correo , un grup d'encaputxats hauria agredit una vintena d'aficionats del Barça que estaven dinant als locals de la zona, però aquest extrem encara no ha estat confirmat per les autoritats. La capçalera basca apunta que els agressors haurien aparegut armats amb barres metàl·liques i que haurien utilitzat els objectes que han trobat per colpejar els aficionats rivals.

