L’equip de govern de l’Ajuntament de Reus presentarà dilluns un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l ’anul·lació de l’adhesió de la ciutat a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) . L'alcalde, Carles Pellicer, ho ha anunciat aquest matí en una compareixença al costat d'altres representants dels grups municipals. D'aquesta manera, el consistori se suma a la inciativa de la mateixa entitat independentista, que ahir ja va anunciar que interposaria un recurs El jutge va estimar ahir el recurs presentat per quatre regidors de Ciutadans i Societat Civil Catalana el setembre de 2015 en relació a l’entrada de Reus a l’AMI. En la sentència, el jutge anul·la i declara no conforme a dret tant aquest acord del ple com el decret d'alcaldia que aprovaven l'adhesió de Reus a l'AMI i el pagament de la quota a aquesta entitat.Pellicer ha explicat que, tot i conèixer la sentència del jutjat, Reus continuarà adherit a l’AMI per "respectar la voluntat dels 17 regidors que van votar-hi a favor el 13 de juliol de 2015". L'alcalde també ha recordat que la decisió judicial encara no és ferma i l'ha vinculat a l'actual context polític, ja que no considera que sigui una "coincidència" que la sentència arribi la mateixa setmana que es jutja el 9-N.Pellicer creu que l'única voluntat que té la decisió del jutge és "restar sobirania al plenari municipal" i ha assenyalat que "13 jutges d'altres contenciosos administratius del país han desestimat la voluntat de desautoritzar i deslegitimar la voluntat majoritària dels representats electes municipals". Si la sentència és ferma, l'alcalde creu que arribarà el moment de prendre "una determinació", però no ha detallat quina serà la resposta de l'Ajuntament.

