Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Solsona (Lleida) per presumptament intentar vendre un falcó dissecat per Internet, ha informat aquest dissabte la policia catalana en un comunicat.La investigació va començar el passat 12 de gener quan els Mossos van tenir coneixement que un ciutadans intentava vendre un falcó dissecat per Internet, una espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, pel qual demanava 300 euros.Els agents van aconseguir posar-se en contacte amb el propietari, i els agents van decomissar l'animal dissecat, a més de denunciar al propietari per infringir la Llei de protecció d'animals.

