EXPULSIONS PER ESTANÇA IRREGULAR I DEVOLUCIONS D'IMMIGRANTS EXECUTADES PER L'ESTAT, PER ANYS

És evident que la desaparició de les fronteres és molt més evidents per a les mercaderies i els capitals que per a les persones. De fet, la mera estança irregular dels immigrants és un motiu inclòs en la normativa vigent espanyola per expulsar-los al seu país. Amb aquesta raó, el govern estatal ha admès en una resposta parlamentària al PSOE fins a 62.479 expulsions entre el 2007 i el 2015, tot i que la quantitat s'ha anat reduint des del 2009 -de les 11.219 fins a les 3.975-, en línia amb l'alentiment en l'arribada de persones. Per altra banda, durant el mateix termini,-a diferència de les expulsions, les devolucions es produeixen quan s'intercepta la persona mentre intenta entrar a l'estat i se'l retorna-, amb una reducció encara més accentuada, ja des del 2007.Per aturar aquests immigrants, no n'hi ha prou amb les tanques de Melilla i Ceuta -sí, a banda de la que vol construir Donald Trump a Mèxic, n'hi ha moltes de ja consolidades al món, tant o més condemnables- o els perills que comporta intentar creuar el mar amb pastera. L'Estat dedica. En total, 16.440 agents, quasi tants com la plantilla total de Mossos d'Esquadra, que se situa a l'entorn dels 17.100.