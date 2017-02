Això ja no és una provocació, ni fotre's. Això ja és pixar-se a la cara.#QuanNoEtQuedaNiDignitat pic.twitter.com/HcJdM4WfFW — Marta (@socmarta) 11 de febrer de 2017

Una exposició situada en un dels punts emblemàtics de la Guerra de Successió a Barcelona torna a generar polèmica i està provocant que l'alcaldessa, Ada Colau, rebi fortes crítiques a les xarxes per part d'alguns perfils independentistes. Aquest cap de setmana el Fossar de les Moreres, on estarien enterrats algunes de les víctimes del setge borbònic del 1714 a Barcelona, acull una mostra elaborada per estudiants de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.Una quinzena de carrets de la compra plens de totxos forma l'obra, que ha estat batejada com a Foc de llar i que envolta el peveter amb la flama que crema en record dels barcelonins morts en la Guerra de Successió.Aquesta proposta cultural, que segons els seus creadors simbolitza el caliu d'una llar de foc, s'emmarca en el Festival Llum BCN que l'Ajuntament de Barcelona ha preparat per commemorar la festa major d'hivern de la ciutat. De fet, la iniciativa aquest any també incorpora el Born Centre de Cultura i Memòria, on es va fer fa uns mesos l'exposició sobre el franquisme i el paisatge urbà, com a un espai més on també se celebraran algunes de les activitats programades en el marc del festival.

