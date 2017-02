El referèndum es farà i només si es reprimeix "per la força" s'aturarà. És el missatge que han llençat aquest dissabte al matí, en un acte conjunt a Barcelona, ERC i Demòcrates, les forces independentistes que lideren respectivament Oriol Junqueras i Antoni Castellà.El líder de DC ha afirmat que toca "convocar, fer el referèndum i guanyar-lo" per "implementar la independència desobeint el marc espanyol i obeint el català". Segons ha explicat desobeir "un marc injust" ara només depèn dels independentistes i l'estat Espanyol "només ho podrà frenar per la força".Al seu torn, Junqueras ha explicat que a ERC i a DC, com a hereus de la tradició republicana, els caracteritza que "el millor dels nostres discursos sempre són els nostres fets" i ha posat com a exemples "que s'està construint l'Agència Tributària de Catalunya i la lluita contra frau per fer una societat neta i transparent". En relació al procés ha indicat que "si alguna cosa ens caracteritza als independentistes és la presa per deixar de ser-ho".Castellà ha fet una crida als "comuns" a fer el pas a la defensa d'un referèndum vinculant encara que no sigui pactat amb l'Estat. "És el moment que abracin el sí a la llibertat, no podem esperar més. Vam renunciar a molt per salvar Espanya i ara ja no tenim temps. Ens toca salvar-nos a nosaltres", ha afirmat.El d'aquest dissabte era el segon acte important conjunt dels dos partits, una bona relació que incomoda al PDECat , que veia en Demòcrates un aliat natural com Unió ho va ser de CDC. "El moment és massa important per pensar en tàctiques i coalicions. Hi som per una única coalició: amb la gent que vol la independència", ha advertit. Uns i altres s'han reivindicat hereus dels valors republicans.

