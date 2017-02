Han saltat ja a l'arena i han reclamat unitat, però els seus esbufecs se senten entre bastidors i, sobretot, en els grups de Telegram. De moment, però, Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, sotmesos per les bases a una olla de pressió que reclama que no hi hagi fractura, juguen a capejar-se l'un a l'altre. Mans esteses de portes en fora, apel·lacions a fugir dels retrets. De moment, res d'estocades. Almenys davant del focus mediàtic. Cap d'ells vol que se li pengi l'etiqueta de ser el causant d'un trencament malgrat que saben que a tota corrida hi ha un toro que mor i un torero que surt victorejat. Així doncs, màxima expectació a Vistalegre, antiga plaça on es celebraven abans festes del més antic espectacle de masses d'Espanya.La prova més evident de com d'escalfat està l'ambient malgrat que fa un fred difícil de suportar a tot el recinte és que les bases han fet porres. Fa tant de temps que s'han acostumat a anar-se'n a dormir amb una nova trifulga diària -almenys via Twitter- entre els seus dos líders que ja fins i tot caricaturitzen la situació. "Jo crec que guanyarà Pablo per la mínima", diu un militant. I riu. A ningú se li escapa, però, que potser demà alguns no riuran tant.Perquè si a Vistalegre fa fred, més glacial està sent encara el tu a tu entre Iglesias i Errejón. No s'han abraçat, ni tan sols han intercanviat una encaixada de mans quan han saludat des de l'escenari a la militància. No volen que els nervis es transmetin a les bases, però tampoc forcen allò que no els surt. Lluny queda la imatge del primer Vistalegre, on Iglesias i Errejón feien equip amb Carolina Bescansa, Luis Alegre i Juan Carlos Monedero per intentar un "assalt als cels" que va resultar ser frustrat. D'aquell equip només queden ells dos, cara a cara, jugant al tot o res amb projectes, en alguns casos, antagònics.Iglesias ha decidit que no dirà 'ni mu' a la premsa aquest dissabte. Es cenyeix a les aparicions previstes sobre l'escenari. Tampoc Errejón. A les vuit d'aquest dissabte es tancaran les urnes. Miguel Urbán, cara visible dels anticapitalistes, ronda també entre bastidors. I somriu. Té un paper frontissa. "Realment tot està tan calmat com intenten aparentar les diferents candidatures?". Riu i assenteix amb el cap.Alguns passaran aquesta nit en vetlla. A la militància els han promès "unitat", altra cosa serà què passa quan demà es llevin amb els capells de torero posats i només un exhibeixi una orella.

