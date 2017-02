01/01/1970

L'encarregat de defensar les inhabilitacions de Mas, Ortega i Rigau prova d'acorralar els testimonis amb preguntes aparentment senzilles per fer-los caure en la seva argumentació | Ha fet saber entre línies que ha investigat entitats –com l'ACM– que van estar a l'epicentre de la jornada de participació | Diversos partits el situaven com a favorit per ocupar el buit de Daniel de Alfonso a l'Oficina Antifrau després de l'escàndol de les escoltes