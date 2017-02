El cos d'un jove ha estat localitzat sense vida aquest dissabte al riu Segre, al seu pas per Lleida. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes d'aquest decés, però de moment no n'han transcendit més detalls. Els agents han rebut l'avís a dos quarts de nou del matí i estan intentant determinar si hi ha testimonis que puguin aportar llum al succés.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)