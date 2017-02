El grup municipal d’ERC a Cerdanyola del Vallès considera que l'alcalde, Carles Escolà, ha anat tard i malament a l'hora d'aportar a fiscalia la informació de què disposa sobre Cerdanyola Aparca . La formació, que assegura que s’ha assabentat per la premsa d'aquest fet, assegura que el sobta la "necessitat precipitada de fer un viatge en va en cotxe oficial fins a la ciutat de Barcelona" per dur uns informes sobre un assumpte que l’alcalde coneix perfectament que s’han obert diligències penals en el jutjat d’instrucció número 7 de Cerdanyola, on també es pot lliurar qualsevol comunicació que es vulgui adreçar a la Fiscalia.En un comunicat apunten que resulta paradoxal que en el seu dia manifestés que no portava a Fiscalia l’informe de la secretària amb l’excusa que mancaven informes per a què fiscalia pogués “avaluar la possible existència d'eventuals il·lícits penals“, mentre que ara s’afirmi que els informes res no diuen sobre la possible existència de fets delictius. En el comunicat, apunten que les actuacions que fins avui ha dut a terme l’alcalde només es poden entendre com una tàctica dilatòria, obstaculitzadora i de menyspreu vers el seu anterior soci de govern, i que expliquen, un cop més, el com i el perquè de la sortida de govern dels regidors d’ERC.Des d’ERC es reitera que, en compliment de les seves obligacions, des del primer moment que es va tenir coneixement s’havia de dur a la justícia l’informe de la secretaria atès que en ell s’advertia de la possible comissió de delictes. "Fer-ho ara només és fruit de la improvisació i del personalisme, és fàcil pensar que l’únic que volia aclarir d’aquell informe eren les referències que es feien sobre ell, i en cap cas, a la possible comissió de delictes, com ara es corrobora", apunten.De la mateixa manera, asseguren que estaran atents per saber si la comunicació de l'alcalde a fiscalia l'ha fet com a màxim representant de la institució, a títol individual o com a representant de CxC. "Si ha actuat com a alcalde hauria d’haver informat la resta de grups municipals", afegeixen.

