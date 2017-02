El conseller d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals, Raül Romeva, responsabilitza l'estat espanyol de la inacció davant la crisi humanitària dels refugiats i avisa que la Generalitat es planteja "desobeir" les ordres de l'executiu central per poder-ne acollir. "L'Estat veu els demandants d'asil com un problema potencial, però són una oportunitat", ha afegit.En una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio, el titular d'Exteriors ha assegurat que “l’Estat considera que una persona que demana asil és una persona que és un potencial problema, i en alguns casos directament el vinculen amb temes de seguretat”. Una tesi que, per a Romeva, és “falsa i dramàtica”.Pel conseller, el concert d'aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona en favor de les persones refugiades és una oportunitat per denunciar i desmentir els arguments dels partits d'extrema dreta que afirmen que els refugiats "envaeixen" Europa. Raül Romeva creu que “tenim l’obligació social, institucional i política de desmentir aquesta fal·làcia i de posar en evidència que aquests arguments són falsos”.El conseller d’Afers Exteriors també ha explicat que el nombre de refugiats que han demanat asil en l'últim any a la Unió Europea només representa un 0,2% de la població total d'Europa i que, per tant, no es tracta d'una arribada massiva de persones.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)