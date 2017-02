Els pactes que l'equip de govern d'Àngel Ros a Lleida ha tancat en els darrers mesos amb el PP i C's ha estat motiu d'una mordaç crítica del dibuixant Ermengol Tolsa, que en una vinyeta a La Mañana il·lustrava el Paer en cap com un polític atrapat per l'espanyolisme entre les dues formacions unionistes.En la imatge, que ha corregut per les xarxes, es un Ros lligat de mans per la bandera espanyola i al pas que marquen Dolors López del PP (esquerra) i Ángeles Ribes de C's (dreta).

