El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha entrat a Vistalegre 2 aclamat pels milers d'assistents. Ha pujat a l'escenari entre crits d'"unitat" del públic. I no, no hi ha hagut una apretada de mans amb el seu número dos, Íñigo Errejón, que en aquest congrés és el gran rival del secretari general . Des del PP, que també celebra el seu congrés aquest cap de setmana, es freguen les mans observant el que, aparentment, pot ser una batalla fraticida. Iglesias, però, ha volgut llançar una advertència als populars i deixar-los clar que la divisió interna del partit en res afectarà el seu objectiu de configurar-se com a alternativa de govern. "No es confiïn, senyors del PP, el vent de canvi segueix bufant", ha cridat en l'arrencada de Vistalegre 2.Conscient que aquest pot ser un congrés en el qual hi hagi vencedors i vençuts, tant Iglesias com Errejón, que ha defensat el projecte polític que rivalitza amb el del líder de la formació, han fet una crida a cosir les ferides de la divisió. "La divisió treballa per a l'enemic", ha avisat Iglesias, que ha reconegut que s'han comès "errors" en les últimes setmanes, en les quals la pugna interna s'ha retransmès per terra, mar i aire a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Aquest congrés, ha dit el secretari general, ha de ser un exemple "d'unitat, fraternitat i intel·ligència" i un espai per "perfeccionar" Podem com a "instrument de majories". Per tot això, ha advertit que cal obrir el focus i "adreçar-se a tot un país" en comptes de parlar, simplement, en clau interna.En l'avantsala de la gran batalla, Errejón també ha optat per reservar la destral de guerra. "Ens han dit que ens mataríem. A Vistalegre ens estem trobant", ha afirmat el número dos. Amb tot, ha impregnat el seu discurs de la seva concepció del que ha de ser Podem a diferència del que defensa Iglesias. "No hem vingut a cantar les quaranta als poderosos, sinó a assenyalar-los el camí de sortida", ha etzibat. Ho ha dit des del seu convenciment que Podem ha de moderar el seu discurs i construir una imatge de partit de govern a les institucions per guanyar votants de centre. Iglesias, en canvi, manté que cal abanderar un discurs impugnatori per erigir-se en el principal partit de l'oposició a costa d'un PSOE en crisi.Els tercers en discòrdia, els anticapitalistes liderats per l'eurodiputat Miguel Urbán i la diputada andalusa Teresa Rodríguez, conscient que tenen un paper frontissa, han recordat que a Vistalegre "no hi ha enemics" i que, en tot cas, aquests enemics "estan fora i són poderosos". Han receptat, no només unitat, sinó "humilitat" per sortir de la guerra de cadires.Al marge de les diferències internes, els sectors en pugna de Podem han assenyalat el PP com el principal rival a batre. Iglesias ha advertit que hi ha una majoria social que ja "no tolera la corrupció i la mediocritat" dels populars i Errejón ha ironitzat amb els casos de corrupció esquitxen el partit de Mariano Rajoy: "Aneu amb compte, que potser el pròxim congrés l'heu de fer en un centre penitenciari". Com ja va fer al primer Vistalegre, Iglesias ha donat el tret de sortida al congrés recitant l'Estaca de Lluís Llach.En la intervenció que ha fet Iglesias per defensar el seu projecte, ha aprofitat per reivindicar el seu equip, però també per estendre la mà tant a Errejón com a Urbán: "Comptem amb vosaltres", ha proclamat.

