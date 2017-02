Estafaven les seves víctimes amb un joc de boles d'atzar. Hem detingut tres persones. Al vídeo us expliquem l'estafa https://t.co/8HqWocQJgl pic.twitter.com/21H7fA1Cim — Mossos (@mossos) 11 de febrer de 2017

El joc utilitzat per fer l'estafa. Foto: Mossos

Part del material incautat. Foto: Mossos

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 6 de febrer tres homes com a presumptes autors d’un delicte d’estafa amb un joc de boles il·legal instal·lat a la fira de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Els arrestats –de 40, 39 i 32 anys- havien defraudat uns 2.500 euros amb una parada on es jugava al razzle o "estafa bruta", un entreteniment fraudulent provinent de l’Amèrica central.Els fets es remunten al passat 29 de gener quan un ciutadà va alertar que en un dels estands de fira a l’Espluga s’hi feia aquest joc il·legal. Un cop al lloc, els agents van identificar dues persones com a responsables d’una parada on la principal activitat era un joc de boles amb un taulell amb forats numerats aleatòriament. A l’estand també hi havia una sèrie de premis que anaven des de televisors i videoconsoles fins a mini motos. Entre aquests premis hi havia també telèfons mòbils d’alta gamma que van resultar ser imitacions.Tres ciutadans, estafats amb 1.000, 900 i 600 eurosEls agents van intervenir el joc per poder comprovar el modus operandi i iniciar una investigació per determinar si es tractava d’un delicte d’estafa. Arran de l’actuació de la patrulla es va obrir una investigació que va permetre localitzar tres ciutadans que havien estat estafats per aquest mètode. Concretament, els hi van estafar 1.000, 900 i 600 euros respectivament.Gràcies a diverses gestions d’investigació, els mossos van poder localitzar tres de les quatre persones que estaven implicades el dia dels fets i, el passat 6 de febrer els van detenir a la comissaria de Montblanc. Al quart implicat no se’l va poder localitzar però està identificat i podrà ser citat per presentar-se al judici. Els detinguts -de nacionalitat espanyola i nicaragüenya, i veïns de Madrid i Guadalajara- van passar a disposició judicial el 7 de febrer i van quedar en llibertat amb càrrecs.Per portar a terme aquesta estafa coneguda a països de l’Amèrica Central com a ‘estafa bruta’ o razzle, els autors utilitzen un joc que consisteix en un tauler amb 144 forats, numerats de l’1 al 6 aleatòriament. Les víctimes llencen 8 boles sobre el taulell i en funció del forat on cauen poden sumar o restar punts. En cas que el jugador arribi a una puntuació establerta com podrien ser 50 o 100 punts aconsegueix un premi gran. A més, cada tirada té un cost que és dobla en cas de caure en un forat determinat.De la forma que està establert el sistema de punts és pràcticament impossible sumar punts però els estafadors, en les primeres tirades de les víctimes, fan un recompte molt ràpid i els hi diuen que han aconseguit molts punts. Les víctimes que no estan familiaritzades amb el joc no posen en dubte el recompte ja que, a més, els afavoreix.Quan després de diverses tirades i de gastar diners les víctimes veuen que comencen a no sumar punts comencen a comprovar per elles mateixes el resultat i veuen que les sumes i restes estan ben fetes. Després d’apostar els diners i comprovar que mai arribaran al premi gran, les víctimes deixen de jugar ja que les apostes són molt elevades.Aquesta modalitat d’estafa prové de països de l’Amèrica Central i pot passar desapercebuda. Una de les claus per engrescar a les víctimes a seguir apostant és que al començament els jugadors aconsegueixen petits premis de forma relativament fàcil. Els Mossos de la comissaria de Montblanc que han detectat aquesta nova modalitat d’estada n’han fet difusió a la resta de comissaries per poder fer prevenció i evitar que algú en sigui víctima.

