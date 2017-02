La línia 9 Sud del Metro de Barcelona compleix aquest diumenge un any de la seva entrada en funcionament amb menys passatgers dels que s’havien previst inicialment. En un dia feiner, l’L9 Sud registra 50.000 viatgers de mitjana, segons les dades estimades per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mes estadísticament representatiu com el novembre, un terç per sota de les previsions inicials de trànsit, que se situaven en els 75.000 usuaris diaris en un dia feiner.Fonts de TMB han atribuït aquestes diferències als quinze dies de vaga que ha registrat el suburbà durant el 2016 i a la caiguda del 0,9% interanual en el nombre d’usuaris del Metro durant l’any passat. Com a contrapartida, destaquen la millora de la mobilitat a ciutats com l’Hospitalet i el Prat de Llobregat i els desplaçaments centrats en els estudis i la feina que fan els usuaris de la línia.De moment, la línia 9 Sud es veu afectada per la manca de continuïtat de la infraestructura en el tram central, que encara està pendent d’executar, i el fet que les estacions de Camp Nou, Ciutat Aeroportuària i La Ribera no hagin entrat en funcionament. També es preveu que el trànsit d’usuaris a la línia 9 sud s’incrementi quan el 2018 entrin en funcionament dues estacions del ramal de la Zona Franca (que rebrà la denominació de línia 10 Sud).D’altra banda, l’entrada en funcionament de la línia 9 Sud ha permès consolidar la presència d’esdeveniments com el Mobile World Congress de Barcelona o contribuir en l’atracció d’inversions com el futur centre logístic d’Amazon al Prat de Llobregat, que té la boca de l’estació de Mas Blau a pocs metres del seu accés. Així mateix, ha permès que milers de treballadors de l’aeroport del Prat es desplacin en Metro al seu lloc de feina.En aquest sentit, les dues estacions de l’aeroport de Barcelona-El Prat (Aeroport T1 i Aeroport T2) van registrar un trànsit de 7.600 passatgers diaris durant els dies feiners i de 8.500 els festius durant el novembre, comptant les entrades i sortides d’usuaris en les dues parades, tot i que aquest mes no és d’elevat moviment aeroportuari. Segons els responsables de TMB, aquestes xifres d’usuaris de la línia 9 Sud a l’aeroport del Prat oscil·len considerablement segons el dia i l’època de l’any, una característica que es pot generalitzar a tota la línia, depenent de si hi ha esdeveniments a la Fira de Barcelona, per exemple.Segons les dades facilitades per TMB, les estacions més transitades durant aquest primer any de funcionament de la línia 9 Sud han estat les que permeten fer transbordaments amb altres línies de la xarxa de Metro, com és el cas de la Torrassa (L1), Collblanc (L5), Zona Universitària (L3) i Europa/Fira (que connecta amb l’L8 de FGC). L’operador ferroviari també destaca que ha millorat la mobilitat entre els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Barcelona, especialment per raons de treball o d’estudi.La línia 9 Sud del Metro de Barcelona va obrir les portes el darrer 12 de febrer de 2016, amb l’entrada en funcionament de 15 noves estacions i 20 quilòmetres de xarxa ferroviària entre les parades de Zona Universitària i Aeroport T1. La nova infraestructura va unir així finalment els municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat amb les dues terminals de l’aeroport.La freqüència de trens de la línia 9 Sud és de set minuts en dia laborable, tot i que aquest interval es pot reduir a menys de quatre minuts entre algunes estacions quan es produeixin esdeveniments que generin un gran impacte en la mobilitat.

