Joana Ortega creu que "optar per la via de la desobediència" per tirar endavant el procés sobiranista i convocar un referèndum d'independència sense acord amb l'Estat "seria un error". L'ex-vicepresidenta del Govern ho ha assegurat aquest matí en una entrevista a RAC1 . Ortega admet que "desobeir està de moda", però defensa que "ara és el moment de fer les coses ben fetes".L'ex-número dos de la Generalitat ha assegurat que "no participaré mai en una cursa per la desobediència" i ha explicat que "sempre he actuat d'acord amb els meus principis i valors". En aquest sentit, ha carregat contra les crítiques de la CUP per la seva estratègia de defensa en el judici pel 9-N . "[El procés participatiu] Va ser un acte de democràcia compartida, no un acte de desobediència", ha afegit Ortega, que creu que ningú li pot demanar que defensi el contrari.

