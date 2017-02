La mateixa setmana q la Colau se n'enfot dels veïns del Poblenou i els condemna a afectacions q reconeixen injustes, la seva propaganda: https://t.co/7Hh1QRVyUY — Francesc Abad (@francescabad) 11 de febrer de 2017

Això és una invitació a un nou "Pregó"???!!!😂😂😂😂😂 https://t.co/pF4oGzvIjJ — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) 11 de febrer de 2017

Exigeixo responsabilitats públiques per aquest penós adoctrinament de @bcnencomú als nens. https://t.co/9SPSU5woYO — Christian Arbós (@arbosgenera) 10 de febrer de 2017

La polèmica està servida amb el Pregó dels Infants de les festes de Santa Eulàlia de Barcelona. En un vídeo que s'ha fet viral a la xarxa, es veu com la presentadora de l'acte fa una crida perquè els nens que hi participen cridin el nom de l'alcaldessa, Ada Colau, que arribava tard a l'acte segons ha volgut aclarir el consistori aquest dissabte. Negaven així que se'ls estigués convidant a corejar el nom de l'alcaldessa de la capital.EL pregó es va celebrar aquest divendres al matí, amb la participació d'alumnes de 3r a 5è de primària a la plaça Sant Jaume. L'objectiu d'aquest acte és que els menuts coneguin les institucions polítiques i de participació ciutadana de Barcelona, i que s’iniciïn en els processos participatius basats en la corresponsabilitat i la ciutadania activa.En aquesta ocasió, l'acte es va celebrar a la plaça Sant Jaume, amb l’alcaldessa i el consistori municipal. Amb tot, el vídeo ha generat més d'un comentari a la xarxa per part dels perfils més crítics amb Colau.

