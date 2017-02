José María Aznar, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

L'expresident del govern espanyol José María Aznar assistirà al congrés que el PP està celebrant aquest cap de setmana a Madrid . El vicesecretari d'Organització dels populars, Fernando Martínez Maíllo, ho ha anunciat per sorpresa aquest matí. En principi, es donava per descomptat que Aznar no participaria al conclave del PP perquè va renunciar a la presidència d'honor del partit a finals de l'any passat . A més, la fundació FAES, que presideix l'excap de govern, no té cap stand al congrés.La relació entre l'exlíder popular i l'actual president de la formació, Mariano Rajoy, s'ha anat deteriorant els últims anys, especialment arran de la resposta que l'executiu espanyol ha donat al procés sobiranista. L'allunyament entre els dos dirigents va acabar empenyent Aznar a renunciar a la presidència d'honor del partit, tot i que continua vinculat al PP com a militant de base. La FAES, que s'havia considerat el think tank de la formació des que l'expresident del govern la va fundar, també s'ha allunyat de les tesis que defensa l'actual direcció dels populars.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)