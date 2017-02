Part del material confiscat. Foto: Policia

La Policia espanyola, en una operació conjunta amb les policies d'Alemanya i Polònia, han detingut a Lleida un ciutadà polonès sobre el qual pesava una OEDE dictada per Alemanya per un delicte d'assassinat. L'arrest s'ha realitzat gràcies al canal de cooperació policial internacional que a nivell europeu brinda la xarxa ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams- Xarxa Europea d'Equips de Recerca Activa de Fugitius) del qual la Policia Nacional és soci fundador i punt únic de contacte.Els fets pels quals el detingut era reclamat van passar al febrer de l'any passat en un hostal de Berlín. El fugitiu i un còmplice, seguint un pla preconcebut, van torturar brutalment la víctima a la que van causar greus lesions en els pulmons, l'esquinç del fetge i la melsa, que van produir la seva mort. Tots dos li van causar nombroses lesions en parts vitals del cos que resultarien mortals.Els investigadors alemanys van sol·licitar la col·laboració de l'equip FAST d'Espanya en el mes de febrer de l'any passat 2016, només conèixer que el fugitiu podria haver fugit a casa nostra en cotxe viatjant per França. Per aquest motiu es van activar ràpidament els mecanismes de cooperació policial internacional i es van establir controls tant a França com a Espanya, encara que en aquest moment van resultar infructuosos.Les indagacions d'investigació practicades durant tot aquest temps van permetre situar el fugitiu a la zona de Catalunya, si bé es també es van detectar viatges al seu país natal. El fugitiu era considerat altament perillós, el que es desprèn tant dels fets que motivaven la OEDE com del fet d'haver complert pena de presó a Noruega per tràfic de drogues, activitat il·lícita que fins a la data la font principal d'ingressos. A més utilitzava documentació falsa per dificultar la seva localització.Aquesta perillositat quedar també palesa en el moment de la detenció, ja que l'ara detingut va fer front als agents intervinents, si bé la ràpida i eficaç actuació va evitar possibles danys personals en intervenir-una arma elèctrica que portava oculta. Entre els efectes intervinguts a més es troben 7.550 euros, un carnet de conduir lituà a nom del detingut, un carnet de conduir polonès i tres telèfons.L'operació s'ha dut a terme pel Grup de Localització de Fugitius Internacionals i el Grup Operatiu de Relacions Internacionals de la Comissaria General de Policia Judicial, de la UDICO de la Comissaria Provincial de Lleida i els grups FAST d'Alemanya i Polònia.

