Hilari Raguer, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El pare Hilari Raguer , un reconegut estudiós de la religió catòlica conegut per les seves obres sobre teologia i història, no té cap dubte que l'Església reconeixerà una hipotètica Catalunya independent. En una entrevista a La Vanguardia , el també monjo del monestir de Montserrat creu que el mateix Papa Francesc rebrà amb els "braços oberts" la constitució de la República Catalana.L'historiador creu que la independència existeix "des del 12 de setembre de 1714" i està convençut que "ja ha començat i és imparable". Als seus 88 anys, el pare Raguer expressa la seva voluntat de veure el naixement de la República Catalana i assegura que ara és possible perquè "els catalans hem perdut la por i l'Estat ja no pot emprendre accions autoritàries com havia fet en altres ocasions".Raguer creu que ni Europa ni l'Església "deixaran perdre Catalunya" i, per aquest motiu, està convençut que una hipotètica República "no tindrà cap problema per inscriure's a les Nacions Unides o a la Unió Europea". A més, l'estudiós recorda que el procés sobiranista és un moviment de "germanor" i creu que el nou país serà capaç d'acollir "tant els catalans de tota la vida com els que se senten espanyols".

