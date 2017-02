Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha pronunciat després de la polèmica que ha aixecat la xerrada de l'escriptor francès Philippe Ariño , homosexual declarat partidari de la castedat en les relacions de parella del mateix sexe. Diversos diputats del Parlament han rubricat un manifest on li demanaven que la seva diòcesi no cedís instal·lacions per a fer la conferència, però Omella defensa que no ataca ningú.Els diputats del Parlament que signen el document, l'àmplia majoria de representants a la Cambra, rebutgen "qualsevol tipus de discriminació", tot denunciant que Ariño és un escriptor que considera l'homosexualitat com "un món de mentides". En una carta, però, Omella assegura que la xerrada, que s'ha de fer diumenge, "no està programada per anar en contra de ningú, ni de persones ni de col·lectius", i assegura que l'escriptor francès només "vol donar el seu testimoni de vida mostrant com i per què ara viu la castedat en unió amb Jesucrist".L'Arquebisbe també fa un al·legat per "la democràcia, la llibertat d'expressió, la justícia i el respecte dels drets humans", a la vegada que fa una crida a treballar conjuntament amb aquest objectiu.El Front d'Alliberament Gai o l’Associació de Cristians Gais i Lesbianes consideren que el titular de la conferència té postulats homòfobs i el Departament de Treball i Afers Socials enviarà un observador per comprovar que el seu discurs no inciti a l'odi o discriminació cap al col·lectiu LGTBI. A més, el president de l'Observatori contra l'Homofòbia i portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Eugeni Rodríguez, ha demanat que se suspengui l'esdeveniment, que se celebrarà en la parròquia de Santa Anna de Barcelona el pròxim diumenge a les 18.00h, segons es pot consultar al web de la delegació de Joventut de l'Arquebisbat

