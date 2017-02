L'entrada principal de Disneyland París. Foto: Europa Press

Disneyland París passa per un moment crític des del punt de vista financer. El mític parc d'atraccions de la capital francesa acumula un volum de deute molt elevat com a conseqüència de la caiguda en el nombre de visitants que ha patit els darrers anys. La crisi financera, primer, i l'amenaça terrorista que ha sacsejat França, després, han deixat Disneyland París a un pas de la fallida.El parc d'atraccions va rebre més de 13 milions de visitants el 2016, una xifra molt elevada, però preocupant si es posa en relació amb les dades d'altres anys. El 2015, per exemple, gairebé 15 milions de persones van visitar les instal·lacions. A més, els turistes fan estades més curtes i gasten menys, de manera que el volum d'ingressos ha caigut prop d'un 20% en els darrers tres anys.Davant d'aquesta situació, els socis que dirigeixen el parc -l'únic que la factoria Disney té a Europa- han decidit injectar més de 2.000 milions d'euros per intentar garantir-ne l'estabilitat financera. A més, incrementaran el preu de les entrades i el dels productes de menjar i souvenirs que es poden comprar a l'interior de les instal·lacions. L'objectiu dels propietaris és reconduir la situació de Disneyland París i assegurar-ne la continuïtat.

