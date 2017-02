L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, ha presentat aquest divendres a la fiscalia provincial de Barcelona l'informe de la secretària municipal i els elaborats pels serveis municipals sobre Cerdanyola Aparca. Ho fa després que ERC, fins al gener al govern municipal , ha denunciat presumptes irregularitats en el contracte, atribuint una voluntat manifesta de l'alcalde a no abordar-ho. Escolà nega voluntarietat a l'hora d'amagar els informes, i per aquest motiu ha traslladat tota la informació recollida en les dues darreres setmanes a fiscalia.Concretament, ha lliurat l'informe de la secretària municipal dedicat a l'empresa mixta Cerdanyola Aparca i els informes complementaris elaborats pels serveis municipals jurídics, econòmics i contractació i Intervenció de l'Ajuntament. Aquests documents aporten "contingut del tot imprescindible per entendre què ha passat en tot aquest procés", assegura, des del moment de la creació de l'empresa mixta de gestió dels aparcaments públics de la ciutat. La voluntat, diu, és que la fiscalia per esbrinar si s'hauria incorregut en "eventuals il·lícits penals", tal i com apunta l'informe de la secretària, a l'hora de dissoldre Cerdanyola Aparca.Escolà indica que els informes elaborats pels serveis municipals no es pronuncien sobre la possibilitat de fets delictius, sinó que expliquen "com s'han succeït els fets i els actes administratius que van portar a la constitució de l'empresa" i el seu desenvolupament perquè entenen "que aquesta informació mancava en l'informe de Secretaria". L'informe de la secretària, presentat moments abans del ple extraordinari del 28 de desembre on s'aprovava l'aportació municipal de 3 milions d'euros per liquidar l'empresa Cerdanyola Aparca, va suposar l'anul·lació de la sessió plenària.L'alcalde va manifestar en aquell moment que la informació li semblava manifestament incompleta, per la qual cosa va encomanar informes als serveis jurídics, econòmics, contractació i intervenció de l'Ajuntament, que són els que van participar en els actes administratius més rellevants de l'empresa Cerdanyola Aparca. Paral·lelament va comunicar a la fiscalia la seva voluntat d'aportar tota la documentació, l'informe de la secretària i els documents complementaris elaborats pels serveis municipals.Carles Escolà manifesta que cap estudi constata que en la gestió de Cerdanyola Aparca s'hagi beneficiat econòmicament el soci privat "ni cap altre tipus de delicte", i manifesta que les irregularitats que es van detectar s'han afrontat des del primer moment. En aquest sentit, recorda que l'Ajuntament va resoldre per incompliments el contracte de la xona blava que portava Cerdanyola Aparca, i insisteix que també s'ha d'abordar una solució per a la situació econòmica de l'empresa.L'Alcalde ha explicat que l'empresa està actualment en una situació més complicada perquè no s'ha pogut executar la seva liquidació arran de la no celebració del ple extraordinari del 28 de desembre en què s'aprovava l'aportació municipal de 3 milions d'euros que hagués permès liquidar i dissoldre l'empresa mixta Cerdanyola Aparca. "Teníem un pla per solucionar definitivament el problema", explica, que no es pot dur a terme a l'espera del pronunciament de la fiscalia.L'alcalde ha destacat que tot i la situació creada el govern segueix treballant per resoldre el problema "amb una solució que ha de ser la més beneficiosa per a la ciutat". En aquest sentit, els estudis independents encarregats per l’Ajuntament aconsellen evitar el concurs de creditors, en considerar-lo l’opció més desfavorable econòmicament per a Cerdanyola del Vallès.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)