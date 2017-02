Un jutjat d'instrucció de Barcelona ha declarat nul l'acomiadament d'un treballador que s'havia certificat mentre l'empleat estava de baixa. És la primera sentència d'un tribunal de l'estat espanyol després de la recomanació que l'1 de desembre de l'any passat va fer la cort europea en aquests casos. Els jutges del Tribunal de Justícia de la Unió Europea van obrir la porta a anul·lar les rescissions de contractes que es produeixen mentre el treballador està de baixa per malaltia.La sentència del jutjat de Barcelona, que té data del 23 de desembre, s'ha fet pública aquest dissabte. El magistrat dona la raó al demandant, un ajudant de cuina d'un restaurant que va ser despatxat quinze dies després d'agafar la baixa perquè s'havia dislocat una espatlla treballant. El tribunal obligarà l'empresa a readmetre el treballador i a indemnitzar-lo.La decisió del jutge de Barcelona fixa un precedent important en el marc laboral, ja que la recomanació del Tribunal Superior de Justícia de la UE podia no ser tinguda en compte perquè no es tracta d'una sentència ferma. Aquest cas assenta jurisprudència i podria ser una referència per als jutges que hagin de resoldre conflictes similars.

