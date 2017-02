El Pallars Sobirà espera noves nevades i fort vent de cara al cap de setmana. Foto: Burgerplatz

L’entrada de vents de llevant impulsats per una activa pertorbació que es situarà durant tot el cap de setmana a l’oest de la península ibèrica provocarà que tant dissabte com diumenge tinguem un cel molt ennuvolat a tot el país. Les precipitacions acabaran apareixent a tot arreu en general de forma minsa, i no serà fins dilluns que ens arribarà la part més activa del front.Aquest dissabte el cel estarà cobert a tot el territori i durant la primera meitat del dia poden escapar-se ruixats o plugims a qualsevol punt del litoral, prelitoral i de les Terres de l’Ebre. Les precipitacions seran febles o minses en general, i a la tarda les més destacades es traslladaran a la cara sud del Pirineu, sobretot al de Lleida, nord de Girona i terç sud del país, tot i que acabarà precipitant a pràcticament tot arreu de forma dispersa. Temperatures mínimes més altes i màximes entre els 10º i 15º en general amb sensació de fredor al migdia pel vent del sud i est que a la costa es deixarà sentir amb ratxes de fins a 50 o 70 km/h.De cara a diumenge, tindrem una situació molt similar. El cel es mantindrà ennuvolat arreu i el vent seguirà bufant de component est i sud, especialment a la costa on durant tot el cap de setmana hi haurà de nou temporal marítim, tot i que no serà ni molt menys tan intens com l’últim. Les precipitacions apareixeran aquí i allà i en general seran febles i minses, si bé les més destacades cauran de nou al sud de Tarragona i al nord de Girona. Al Pirineu, la cota de neu s’anirà movent entre els 1.400 i els 1.600 metres. Temperatures sense canvis, amb nits molt temperades i migdies amb més sensació de fred pel vent i la falta de sol.El plat fort d’aquesta situació d’inestabilitat el tindrem sens dubte el dilluns. Les precipitacions escombraran tot el país de sud a nord de forma abundant a partir de mig matí i migdia, i les més importants cauran especialment al litoral, prelitoral i a la cara sud del Pirineu, on es poden acumular quantitats destacables