Els Agents Rurals han intervingut set animals protegits dissecats que s'havien posat a la venda a través d'Internet. Concretament, es tracta de dues pells d'os bru, una pell d'os negre, una pell d'os polar, una pell de lleopard, una pell de lleó i una pell de cocodril del Nil. Els preus de venda de cadascun oscil·laven entre els 2.000 i els 10.000 euros i el lot complet tenia un cost de 22.500 euros. Segons un comunicat del Departament d'Agricultura , els agents van trobar els anuncis a través de la xarxa fa aproximadament un mes i es van posar en contacte amb la persona que els havia publicat per comprovar si tenia en regla la documentació. Els certificats aportats pel seu propietari havien estat expedits com a trofeus de caça i tenien la consideració d'efectes personals i un ús restringit, cosa que no permet que s'utilitzin amb fins lucratius. Per tot plegat, van quedar comissats a la Duana de Barcelona.Les diligències practicades pels agents es van lliurar a la Duana de Barcelona, que és l'organisme competent en casos relacionats amb el CITES, el conveni internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora que assegura que el seu comerç no amenaça la seva supervivència. La Duana va ordenar el comís definitiu dels animals protegits dissecats per una presumpta infracció de la Llei orgànica de repressió del contraban.Les espècies intervingudes pels Agents Rurals estan incloses en l'apèndix I i II del Conveni CITES (Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre) i l'annex A i B del Reglament (CE) 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. La documentació aportada per l'individu que venia les pells per internet acreditava l'origen legal pel que fa a CITES però els certificats s'havien expedit com a "trofeus de caça" (H), motiu pel qual es van comissar cautelarment en dipòsit fins que l'Autoritat CITES dictaminés al respecte.

