El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que actuarà "molt ràpid" i adoptarà mesures la setmana vinent per garantir la seguretat nacional, després que un tribunal hagi paralitzat l'aplicació del seu polèmic decret migratori. Un tribunal d'apel·lacions va reafirmar aquest dijous el bloqueig sobre l'ordre promulgada per Trump el 27 de gener i que impedia l'entrada als Estats Units de ciutadans de set països de majoria musulmana. Poc després d'aquesta sentència, el president va piular a Twitter: "Ens veiem en els tribunals".Trump no ha aclarit quin serà el proper pas del seu govern, però en una compareixença al costat del primer ministre del Japó, Shinzo Abe, ha advertit que farà "el que sigui necessari" per "mantenir segur" els Estats Units.En aquest sentit, i encara que s'ha mostrat confiat a poder guanyar el plet tard o d'hora, ha anunciat que vol adoptar mesures "molt ràpid" i ha anticipat nous passos per a la setmana vinent, sense aclarir en què consistirien.Fonts citades per la cadena NBC News han assegurat que l'equip legal de la Casa Blanca ja treballa en la reescriptura de l'ordre executiva, cosa que oficialment l'administració no ha volgut confirmar.Trump ha explicat que l'objectiu de la seva directiva és evitar l'entrada als Estats Units de la gent que busca "fer mal". "Permetrem l'entrada de multitud de persones que estimen al nostre país", ha afegit el mandatari nord-americà.

