La Policia Nacional espanyola amb la col·laboració de la Policia Nacional de Colòmbia han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) un fugitiu colombià reclamat internacionalment per les autoritats del seu país que era membre d'una xarxa de narcotraficants colombiana que introduïa droga a Espanya en correus humans. Segons un comunicat del cos de Policia , l'arrestat, conegut com a "El Indio" i reclamat per homicidi, associació il·lícita i tinença il·lícita d'armes, és un ex-paramilitar i membre destacat de la segona organització criminal més important de Colòmbia, "Los Rastrajos".Les investigacions es van iniciar arran de tenir coneixement de la presència d'"El Indio" al nostre país. Per aconseguir la seva identificació i detenció es va comptar des de l'inici amb la col·laboració de la Policia Nacional de Colòmbia, creant un equip conjunt de recerca.Els agents de tots dos països van realitzar una sèrie d'indagacions que els van portar fins a un domicili de Barcelona, on pel que sembla residia el reclamat.Finalment, van descobrir que s'havia traslladat a un altre habitatge situat a Santa Eulàlia de Ronçana, a la qual acudia de forma ocasional.Una vegada obtingut el seu parador, es va establir un dispositiu que va permetre la seva detenció quan va acudir al mateix acompanyat de la seva filla i de la seva parella sentimental.Les autoritats colombianes li atribueixen un homicidi el 2003 quan pertanyia a l'organització paramilitar Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC): el pròfug va disparar en diverses ocasions a un altre ciutadà colombià, conegut pel nom d'"El Recluta", causant-li la mort al barri de Vellavista de Yumbo a la ciutat de Cali.Després de l'homicidi, i després de desvincular-se de l'organització paramilitar, va ingressar en una banda que controlava l'activitat criminal de Yumbo.Més endavant va entrar a formar part de la segona organització criminal més important de Colòmbia, coneguda com "Los Rastrojos" i en l'actualitat coordinava des d'Espanya enviaments de cocaïna realitzats al nostre país a través de correus humans, assegurant-se de la seva distribució posterior, del cobrament de deutes i d'"ajustar comptes" en cas d'impagament.La investigació ha estat desenvolupada per agents de la Secció de Crim Organitzat Llatinoamericà de la Brigada Central de Crim Organitzat de la Comissaria General de Policia Judicial, del Grup III de la Udyco de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona de forma conjunta amb la Direcció d'Investigació Criminal i Interpol de la Policia Nacional de Colòmbia.

